Кабмін затвердив умови приватизації заводу "Більшовик": стартова ціна – 1,39 мільярда

фото: фонд держмайна

Кабінет міністрів затвердив умови продажу державного пакета акцій (100% статутного капіталу) АТ "Перший київський машинобудівний завод" (завод "Більшовик") в Києві на аукціоні зі стартовою ціною в 1,389 млрд грн.

Про це йдеться розпорядженні уряду № 1022-р від 1 вересня 2021 року, опублікованому на Урядовому порталі.

Відповідно до документа, державний пакет складається з 44 579 720 акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства, номінальною вартістю 11 144 930 гривень.

У розпорядженні йдеться, що радник з надання послуг з підготовки до приватизації та продажу зазначеного пакета акцій - ТОВ "КПМГ-Україна" - визначив стартову ціну в 1 389 017 000 (один мільярд триста вісімдесят дев’ять мільйонів сімнадцять тисяч гривень).

Крім цього, уряд доручив Фонду держмайна:

провести в установленому порядку аукціон з умовами, на якому здійснюється продаж державного пакета акцій товариства з урахуванням положень цього розпорядження; установити контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу державного пакета акцій товариства відповідно до вимог статті 27 ЗУ "Про приватизацію державного і комунального майна"; інформувати щороку Кабінет Міністрів України про виконання покупцем умов договору купівлі-продажу державного пакета акцій товариства.

"1 вересня 2021 р. починається новий етап в історії цього непересічного об’єкта - заводу "Більшовик". Кабінет Міністрів України ухвалив умови його приватизації.

Як-то кажуть, тепер справа за малим (не дуже) - знайти разом з представником Big-4, KPMG Україна, інвесторів для цього активу", - написав у Facebook голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

"Стартова ціна підприємства - 1,39 млрд грн. Досвід попередніх конкурсів, які проводив ФДМУ, дозволяє впевнено прогнозувати, що на фінальному табло ми побачимо значно більшу цифру", - додав він.

За його словами, дату аукціону комісія визначить найближчими днями.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Фонд державного майна розраховує виручити на аукціоні з продажу "Першого київського машинобудівного заводу" щонайменше 1 мільярд гривень.

Читайте детальніше в статті ЕП:

Продажний "Більшовик": кому дістанеться земля на Шулявці і що там побудують

Економічна правда