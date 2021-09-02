Скандальний екскерівник Одеської митниці отримав нову посаду

Пудрик і Муратов фото: ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області

Колишній в.о. начальника Одеської митниці Денис Пудрик, якого звільнили через 2 місяці після призначення через негативні результати роботи митниці, став новим керівником Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

"Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Олег Муратов представив трудовому колективу нового начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області - Дениса Валерійовича Пудрика", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Пудрик був призначений на цю посаду наказом Держпродспоживслужби від 26 серпня 2021 року.

Нагадаємо:

Державна митна служба 21 жовтня 2020 року звільнила в.о. начальника Одеської митниці Дениса Пудрика через негативні результати роботи митниці упродовж 2 місяців, на цю посаду Пудрика призначили 21 серпня.

Голова виконкому Нацради реформ Міхаїл Саакашвілі розкритикував призначення на посаду виконуючого обов'язки голови Одеської митниці Дениса Пудрика, чиновника часів президентства Віктора Януковича.

Раніше Пудрик працював керівником митних органів в Чернігівській, Бердичівській, Львівській, Луганській та Кримській митницях. Крім того, був заступником і першим заступником також в Донецькій, Маріупольській, Східній, Кіровоградській митницях.

Він очолював Кримську митницю за часів президентства Віктора Януковича, за що підпадав під критерії очищення влади. За це його звільнили з посади заступника начальника Кіровоградської митниці.

У березні 2020 року Пудрик отримав рішення суду про поновлення на посаді та компенсацію від держави в розмірі 677 тис гривень.

З 2019 року до нинішнього призначення був в. о. проректора Національної академії фіскальної служби.

За словами журналіста Юрія Бутусова, Пудрик одружений на доньці Сергія Куніцина - екснародного депутата від Блоку Петра Порошенка. У березні 2020 року Куніцин очолив Консультативну раду у справах ветеранів при Офісі президента.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що з точки зору професійних якостей питань до Дениса Пудрика (він очолював Кримську митницю за часів президентства Віктора Януковича, за що підпадав під критерії очищення влади), якого призначили керівником Одеської митниці, до його призначення не було.

Економічна правда