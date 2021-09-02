У "Газпромі" кажуть, що поставки по "Північному потоку-2" можуть початися в цьому році

Голова правління російського "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що перші поставки по газопроводу "Північний потік-2" можуть бути здійснені в опалювальному сезоні цього року.

Про це він сказав під час селектору до Дня працівника нафтової і газової промисловості, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ще до кінця цього року в цей опалювальний сезон ми з вами можемо поставити перший газ по газопроводу "Північний потік-2" на європейський ринок", - сказав Міллер.

"З російського боку створені всі необхідні потужності: видобувні потужності на Ямалі і газотранспортні потужності в північному газотранспортному коридорі", - додав він.

Глава "Газпрому" також заявив, що "маршрут від Ямалу через Балтику до Європи є найкоротшим і найбільш економічно ефективним для споживачів, і найбільш екологічно чистим".

Нагадуємо:

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому президент США Джозеф Байден заявив, що особисто гарантує санкції на російський "Північний потік-2" у разі загрози для України через порушення з боку РФ та інших сторін.

Вищий земельний суд Дюссельдорфа у середу виніс рішення проти Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу "Північний потік-2", який оскаржував рішення про підпорядкування трубопроводу газовій директиві ЄС.

Це означає, що Газпром повинен буде продавати свої потужності третім сторонам.

22 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що офіційний Київ надіслав ноту Єврокомісії та Німеччині із запитом провести консультації щодо "Північного потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

В Україні переконані, що реалізація цього проєкту загрожує безпеці країни і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС. У разі його запуску навіть наполовину український транзит може скоротитися втричі – до 18 млрд кубометрів. Україна отримує близько 2 млрд доларів лише від транзиту щороку.