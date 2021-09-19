Новини вихідних: Укрзалізниця та борг VR Global, комітет рекомендує прийняти "антиахметівський" законопроект

Про нерухомість. У рейтингу наголошується, що вартість житлової нерухомості в Україні за рік зросла на 8,3%, а за перше півріччя житло подорожчало на 4%.

Про Укрзалізницю. 16 вересня Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу Укрзалізниці, визнавши недійсним договір купівлі-продажу права вимоги кредитної заборгованості "Укрзалізниці", у "VRGP" буде оскаржувати у Верховному Суді.

В Укрзалізниці прокоментували борг перед VR Global, заявивши, що готові виплачувати лише підтверджені боргові зобов’язання і не готові допустити подвійних стягнень.

Про законопроект. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ВР прийняти у другому читанні та в цілому урядовий проект Закону 5600.

Про космос. 17 вересня урядовий комітет схвалив проект Державної космічної програми України на 2021-2025 роки.