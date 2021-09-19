Уряд схвалив космічну програму

Урядовий портал

17 вересня урядовий комітет схвалив проект Державної космічної програми України на 2021-2025 роки.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Серед основних завдань Програми – створення космічних систем спостереження Землі, впровадження космічних технологій на ринку послуг, створення ракетно-космічної техніки, фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері космічної діяльності.

У повідомленні йдеться, що виконання програми дасть змогу, серед іншого, забезпечити розроблення новітніх приладів, технологій та засобів для входження у перспективні міжнародні проекти, зокрема дослідження Місяця, розширити співпрацю з Європейським космічним агентством з метою набуття членства України в цій організації тощо.

Після доопрацювання законопроекту із Міністерством фінансів України документ буде подано до Кабінету Міністрів України, який у порядку законодавчої ініціативи має внести його на розгляд Верховної Ради України.

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