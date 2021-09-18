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Зростання цін на нерухомість сповільнилося – рейтинг

Субота, 18 вересня 2021, 13:38
 
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У рейтингу наголошується, що вартість житлової нерухомості в Україні за рік зросла на 8,3%, а за перше півріччя житло подорожчало на 4%. 

Про це йдеться в рейтингу агентства Knight Frank. 

При цьому за темпами зростання цін Україна зайняла 22 місце серед 55 країн. 

Лідером рейтингу залишається Туреччина - зростання цін на 29,2%. Значно зросли ціни на житло в Новій Зеландії (на 25,9%), США (18,6%), Австралії (16,4%), Канаді (16%) і Росії (14,4%). 

В агентстві відзначають, що за останній рік збільшилася з 13 до 18 кількість країн, де темпи зростання вимірюються двозначним числом. Тільки в двох країнах - Індії та Іспанії - спостерігається падіння вартості нерухомості. 

Ціни на житло стрімко летять вгору: що відбувається на ринку нерухомості

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Економічна правда
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