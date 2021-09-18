Зростання цін на нерухомість сповільнилося – рейтинг

UA.DEPOSITPHOTOS.COM

У рейтингу наголошується, що вартість житлової нерухомості в Україні за рік зросла на 8,3%, а за перше півріччя житло подорожчало на 4%.

Про це йдеться в рейтингу агентства Knight Frank.

При цьому за темпами зростання цін Україна зайняла 22 місце серед 55 країн.

Лідером рейтингу залишається Туреччина - зростання цін на 29,2%. Значно зросли ціни на житло в Новій Зеландії (на 25,9%), США (18,6%), Австралії (16,4%), Канаді (16%) і Росії (14,4%).

В агентстві відзначають, що за останній рік збільшилася з 13 до 18 кількість країн, де темпи зростання вимірюються двозначним числом. Тільки в двох країнах - Індії та Іспанії - спостерігається падіння вартості нерухомості.