Американська VR Capital оскаржить у Верховному Суді недійсність права вимоги до "Укрзалізниці"
Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу Укрзалізниці, визнавши недійсним договір купівлі-продажу права вимоги кредитної заборгованості "Укрзалізниці", у "VRGP" буде оскаржувати у Верховному Суді.
Про передає Інтерфакс-Україна.
Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу Укрзалізниці, визнавши недійсним укладений між Промінвестбанком та інвестиційним фондом VR Global Partners, L.P. ("VRGP"), що базується в Нью-Йорку, договір купівлі-продажу права вимоги кредитної заборгованості "Укрзалізниці".
"VRGP" у своєму прес-релізі зазначив, що категорично не погоджується з рішенням суду, яке затьмарене тривожними свідченнями політичного втручання та явними порушеннями належної правової процедури та буде оскаржувати у Верховному Суді.
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