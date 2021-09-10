Президент про "Мотор Січ": стратегічні підприємства мають лишатися у держвласності

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Президент Володимир Зеленський заявив, що стратегічні підприємства України мають залишатися у державній власності, бо це питання національної безпеки.

Про це він сказав відповідаючи на запитання в межах зустрічі YES Brainstorming Ялтинської європейської стратегії.

За його словами, зокрема, тому було ухвалено рішення про зупинення продажу акцій "Мотор Січі".

Зеленський додав, що Україна відкрита для іноземного бізнесу, якщо він працює прозоро та створює додаткові робочі місця в нашій країні.

"Якщо бізнес чистий, відкритий і дає додаткові робочі місця в Україні, це і є пріоритетом", - зауважив він.

Водночас, відповідаючи на запитання щодо відносин України і Китаю, Зеленський зауважив, що хотів би збільшення іноземних інвестицій в українську економіку.

"Щодо стосунків з Китаєм. Сьогодні, коли всі думають про внутрішню політику, про внутрішній бізнес, про економіку держави, що я можу сказати про країну, з якою у нас найбільший товарообіг?

Це - про стратегічні відносини, про стратегічних економічних партнерів. Я знаю, що китайський бізнес заходить в Україну, і я хотів би, щоб будь-який бізнес заходив більше в Україну, більше інвестував", - резюмував він.

Нагадаємо:

23 березня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 11 березня щодо заходів захисту національних інтересів у сфері авіаційних двигунів.

11 березня на засіданні РНБО прийняли рішення про повернення у власність держави ПАТ "Мотор Січ" "в законний спосіб найближчим часом", люди, які вкладали кошти в підприємство, отримають компенсацію.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у Раді найближчим часом зареєструють законопроєкт про націоналізацію ПАТ "Мотор Січ".

У "Слузі народу" обговорюють та напрацьовують текст законопроєкту про націоналізацію ПАТ "Мотор Січ", заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Китайський інвестор "Мотор Січі" назвав неприпустимими заяви української влади про можливу націоналізацію підприємства та пригрозив новими позовами.

Міністерство закордонних справ України отримало ноту від уряду Китаю через введення РНБО санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі", про це 1 лютого повідомило видання ZN.UA, інформацію також підтвердили джерела ЕП у МЗС.

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

Кабмін не планує домагатися націоналізації заводу "Мотор Січ", мова йде скоріше про встановлення контролю з боку держави, сказав віце-прем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

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