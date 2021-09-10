Зеленський каже, що економіка вистояла під час коронакризи без підтримки фінансових інституцій. Але підтримка була

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Президент Володимир Зеленський заявив, що українська економіка "вистояла" під час коронакризи "без фінансових підтримок фінансових інституцій", але це не так: Україна отримувала позики від Світового банку, перший транш від МВФ у рамках програми stand-by, а також - 2,7 млрд дол від МВФ у рамках розподілу 650 млрд дол "просто так".

Про це Зеленський сказав під час виступу на Ялтинській конференції (YES).

"Швидку допомогу від держави отримала і наша економіка, імунітет якої вистояв без фінансових підтримок фінансових інституцій, принаймні в цей час, та інших партнерів.

Ми не отримали фінансову допомогу, але допомагали своїм громадянам, як могли", - сказав Зеленський.

Зокрема, він згадав про виплату 8 тис грн допомоги через "Дію".

"Ми знаходили додаткові ресурси, включаючи мозок і нестандартне мислення, і не вмикаючи "станок", - продовжив він.

За словами президента, Україна не мала великого падіння ВВП у порівнянні з іншими кранами, "які мають більші економіки і не мають війни на Донбасі, і не мають окупованих територій".

При цьому, після початку панедмії коронавірусу Україна отримала перший транш від МВФ у рамках програми stand-by (2,1 млрд дол у червні 2020 року).

Крім цього, Україна неодноразово отримувала позики від Світового банку на боротьбу з COVID-19 - зокрема, 350 млн доларів від Світового банку для системного проєкту "Перша позика на політику розвитку в сфері економічного відновлення".

А також - 90 мільйонів доларів у рамках проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація.

Також Україна у серпні 2021 року отримала "просто так" на свій рахунок в МВФ 1,9 млрд спеціальних прав запозичення (близько 2,7 млрд дол) у рамках розподілу 650 млрд дол між країнами-членами.

Більше того, Зеленський приписував собі цю перемогу - в Офісі президента одразу заявили: виділення коштів сталось після телефонної розмови Зеленського з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

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Економічна правда