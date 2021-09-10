Вітренко: конкурс на посади до наглядової ради Нафтогазу треба провести якомога скоріше

Юрій Вітренко фото економічна правда

Очільник НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко вважає, що прозорий конкурс на посади незалежних членів наглядової ради компанії необхідний для ефективної роботи НАКу, після цього вони зможуть визначитися із кандидатурою керівника Нафтогазу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Вітренко зазначив, що ефективна робота НАКу забезпечується, зокрема, одним з ключових принципів ОЕСР. А саме – відкритим, конкурентним процесом відбору незалежних членів наглядової ради, заснованим на заслугах кандидатів.

Проте, зазначив він, у 2017 році відкритого, конкурентного процесу відбору незалежних членів наглядової ради проведено не було.

"Їх просто запропонували посольства відповідних країн разом з представниками МФО. Потім без конкурсу одного незалежного члена наглядової ради призначив уряд Гройсмана", – додав Вітренко. Після цього незалежних членів ще перепризначили декілька разів.

Він заявив, що у результаті серед незалежних членів немає жодного з профільною або юридичною освітою, виробничим досвідом та досвідом сертифікованого фахівця з міжнародних стандартів фінансової звітності. Крім того – "жодного фахівця з досвідом роботи в Україні".

Вітренко заявляє, що відтак необхідно підтримувати проведення якомога скоріше справжнього конкурсу на всіх незалежних членів наглядової ради.

"А потім ця нова наглядова рада, обрана у відповідності до керівних принципів ОЕСР, зможе визначитися з кандидатурою керівника НАКу - знову ж таки через відвертий, конкурентний на заснований на заслугах процес", – резюмує він.

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Нагадуємо:

Три незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз" 7 вересня подали у відставку,напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував конкурс на посади до наглядової ради.

Згодом вони пояснили, що йдуть у відставку через відсутність порозуміння з правлінням НАКу і вони "не можуть забезпечувати належну роботу членів правління".

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України", а потім знову їх переобрав.

Економічна правда