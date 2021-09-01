Новини 1 вересня: старт "податкової амністії" та трансформація України за 280 млрд доларів

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Про енергетику. Україна і США погодили співпрацю у сфері енергетики, підписавши відповідний документ - американська сторона планує інвестувати до 30 млрд доларів в українську атомну енергетику.

Про податки. З 1 вересня стартувала податкова амністія - добровільне декларування доходів триватиме рік, розмір податку, який потрібно заплатити, аби легалізувати свої статки, залежатиме від того, який актив декларується та де він перебуває.

Про газ. Ціна на газ у Європі з поставкою на головному хабі Європи – TTF в Нідерландах – 1 вересня становила близько 632,33 долара за тисячу кубометрів, з доставкою до кордону України без ПДВ ціна сягає 677,65 долара

Про зміни. Під час візиту до США президент Володимир Зеленський представив План трансформації України на 5-10 років, що складається з понад 80 проєктів на суму 277 млрд доларів

Про держборг. Міністерство фінансів 1 вересня 2021 року погасило третю серію облігацій зовнішньої державної позики, випущених під час реструктуризації в 2015 році на суму понад 1,3 мільярди доларів

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Податкова амністія стартувала з 1 вересня: кого це стосується, які є ризики для декларантів та питання без відповідей

Добровільне декларування доходів триватиме рік. Хто та що повинен задекларувати, як це зробити, та які ризики для громадян несе в собі добровільне розкриття інформації про власні статки?