Посадовців "Укрзалізниці" викрили на спробі заволодіння бюджетних 3 мільйонів

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Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції викрили злочинну "схему" розтрати бюджетних коштів службовими особами "Укрзалізниці" та службового підроблення.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що у 2019 році посадовець виробничого підрозділу Конотопська дистанція колії регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця" за попередньою змовою з інженером виробничого підрозділу та директором приватного підприємства склали завідомо неправдиві офіційні документи, аби заволодіти трьома мільйонами гривень бюджетних коштів", - йдеться у повідомленні.

Зловмисники підробили офіційну документацію та намагалися провести ремонті роботи за необґрунтовано завищеними цінами, додали у відомстві.

Зазначається, що на гроші накладено арешт.

Двом службовим особам Конотопської дистанції колії регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця" і директору приватної комерційної структури повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (Закінчений замах на привласнення чи розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) ККУ.

Наразі досудове розслідування у кримінальному проваджені завершено, підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадуємо:

Кабмін призначив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна, який 7 років працював менеджером з інвестицій в холдингу SCM Ріната Ахметова.

Виконуючий обов’язки голови правління Укрзалізниці Іван Юрик подав до наглядової ради заяву щодо його звільнення від цих обов’язків – заяву задовольнили.

9 серпня Економічна правда повідомила, що наглядова рада "Укрзалізниці" рекомендувала Кабінету міністрів призначити на посаду в. о. керівника компанії Олександра Камишіна, який 7 років працював менеджером з інвестицій в холдингу SCM Ріната Ахметова.

Раніше співрозмовники ЕП в уряді зазначили, що покласти обов’язки голови УЗ планується на міністра Кубракова. Пізніше цю інформацію підтвердили в Мінінфраструктури.

Рада нацбезпеки виносила питання Укрзалізниці на своє засідання 30 липня. Зокрема, тоді було ініційоване введення тимчасового керівництва на підприємстві до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства через критичний стан підприємства.

РНБО з посиланням на дані Служби безпеки вказує на аварійний стан інфраструктури та рухомого складу, інвестиційні питання, трудові, проблеми тарифного регулювання та критичний фінансовий стан компанії.

Рада також заявила, що економічно необґрунтовані тарифи УЗ можуть призвести до банкрутства компанії, а борги компанії – до технічного дефолту.

Економічна правда