РНБО доручила уряду покласти обов’язки голови Укрзалізниці на міністра Кубракова

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Рада нацбезпеки та оборони доручила Кабінету Міністрів покласти обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомили у пресслужбі Мініфраструктури.

Раніше Економічна правда з посиланням на співрозмовників в уряді повідомляла, що саме прізвище Кубракова називали на цю посаду. У травні він змінив місце керівника "Укравтодору" на міністра інфраструктури.

Рада нацбезпеки виносила питання Укрзалізниці на своє засідання 30 липня. Зокрема, тоді було ініційоване введення тимчасового керівництва на підприємстві до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства через критичний стан підприємства.

Водночас поєднувати посаду міністра та керівника "Укрзалізниці" Кубраков не може через конфлікт інтересів, йдеться у матеріалі ЕП.

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Нагадуємо:

На засіданні РНБО 30 липня було ініційоване введення тимчасового керівництва на Укрзалізниці. Причина полягає у критичному стан підприємства, що становить загрозу нацбезпеці.

РНБО з посиланням на дані Служби безпеки каже про аварійний стан інфраструктури та рухомого складу, інвестиційні питання, трудові, проблеми тарифного регулювання та критичний фінансовий стан компанії.

Рада також заявила, що економічно необґрунтовані тарифи УЗ можуть призвести до банкрутства компанії, а борги компанії – до технічного дефолту.

Економічна правда