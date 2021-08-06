Новини 6 серпня: ціни на алкоголь, нелегальне пальне, прибутки банків

Про ціни на алкоголь. У Європейській Бізнес Асоціації заявили, що спроби обмежити місця продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів створять додаткове фінансове обтяження для бізнесу та можуть призвести до зростання цін на продукцію.

Про пальне. Частки нелегального ринку пального сягають 34%, внаслідок чого втрати бюджету через несплату податків оцінюють у 20 млрд грн щороку.

Про прибутки банків. Державний Приватбанк знову очолив перелік банків за чистим прибутком з показником у 11,6 млрд грн за першу половину 2021 року, найбільш збитковим виявився Правекс Банк зі значенням у -91,4 млн грн.

Про Дубілета. Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що рішення Вищого антикорупційного суду про скасування заочного арешту екс-голови правління Приватбанку Олександра Дубілета "дуже болісно вдарило по справі Приватбанку".

Про Злочевського. Екс-міністр екології і природних ресурсів Микола Злочевський переоформив компанії з видобутку корисних копалин на двох дочок Анну і Карину.

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