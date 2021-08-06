Скасування заочного арешту Дубілета болісно вдарило по справі Приватбанку – Ситник

Олександр Дубілет ФОТО MIND.UA

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про скасування заочного арешту екс-голови правління Приватбанку Олександра Дубілета "дуже болісно вдарило по справі Приватбанку".

Про це він сказав на координаційній нараді керівників правоохоронних органів у п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нещодавно у нас було рішення апеляціїщодо одного з фігурантів Приватбанку. Справа дуже чутлива, до неї прикута велика увага з боку і наших міжнародних партнерів", - заявив Ситник.

"Суд фактично скасував заочний арешт. Це рішення антикорупційного суду, чесно кажучи, дуже болісно вдарило по справі (Приватбанку - ред.), тому що наразі ми не знаємо, куди рухатися", - підкреслив він.

За словами Ситника, варто порушити питання уніфікації судової практики в таких питаннях.

"Варто уніфікувати практику направлення міжнародно-правових доручень і питань екстрадиції. Наразі у судів різний підхід до вирішення цих питань", - додав директор НАБУ.

Він також висловився за те, щоб розробити законопроєкт, який регулював би ці правові норми.

Нагадаємо:

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу захисників підозрюваного ексголови правління Приватбанку Олександра Дубілета, скасувавши його заочний арешт.

Перед цим Вищий антикорупційний суд на засіданні 2 червня заочно заарештував Олександра Дубілета, який перебуває в розшуку.

У березні підозри за фактом розтрати 8,2 млрд грн "Приватбанку" отримали ще три топпосадовці фінустанови. Серед тих, хто отримав підозри – Дубілет.

Вже наприкінці березня Національне антикорупційне бюро оголосило ексголову правління у розшук.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова раніше пояснювала обставини епізоду розтрати 8,2 млрд грн коштів банку.

За її словами, коли топпосадовці зрозуміли, що невдовзі втратять контроль над коштами банку напередодні націоналізації, вони "прийняли рішення про незаконне списання грошових зобов'язань іноземних товариств перед банком і коштом коштів цього ж банку". Відтак, замість цих товариств боржником визначили пов’язану з "Приватбанком" фірму Claresholm Marketing LTD.

Дубілет також раніше отримав підозру за іншим епізодом справи, а саме розтрати 136 млн грн коштів банку.