Злочевський переписав газовий бізнес на доньок

Микола Злочевський фото: LIGA.net

Екс-міністр екології і природних ресурсів Микола Злочевський переоформив компанії з видобутку корисних копалин на двох дочок Анну і Карину.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" за результатами моніторингу реєстру міністерства юстиції.

Зазначається, що Анна і Карина через низку кіпрських компаній є бенефіціарами 13 компаній, які входили до Burisma Group.

При цьому, мінімум з початку 2021 року не оновлюються і не працюють веб-сайт і сторінка Burisma Group в Facebook.

Зокрема, Злочевський переписав на доньок наступні компанії: "Еско-Північ", "Куб-Газ", "Парі", "Перша українська нафтогазова компанія", "Сістемойлінжінірінг", " Надрагаз", "Алдеа-Україна", "Бурізма Сервіс", "Технокомсервіс", "Надрагазвидобування", "Газойлінвест", "Геоюніт", "Нафтогазопромислова геологія".

Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладеною однією з фігуранток справи спроби підкупу 5-ма млн дол. США керівників антикорупційних органів Олени Мазурової.

В червні 2020 року Вищий антикорупційний суд арештував третього фігуранта справи про хабар керівництву антикорупційних органів колишню керівницю одного з департаментів Державної фіскальної служби Олену Мазурову і визначив альтернативу застави в 120 мільйонів.

Іншими фігурантами в справі є відсторонений з посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Микола Ільяшенко та колишній директор з правових питань компанії Burisma Андрій Кіча.

12 червня 2020 року детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі $6 млн.

Хабар давали за закриття справи щодо власника "Бурісми" (Burisma Holdings), ексміністра екології Миколи Злочевського (5 мільйонів передбачалися безпосередньо за закриття справи і 1 млн дол. США - за "консультаційні послуги" посереднику). У цій справі затримали трьох людей.

За словами директора НАБУ Артема Ситника, вимогою зловмисників було закриття провадження щодо Злочевського до 14 червня, тобто дня його народження.

Енергетична компанія Burisma Group, президентом якої є Злочевський, заявила, що ні компанія, ні її власник не причетні до спроби підкупити керівництво антикорупційних органів України.

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