Бюджет щороку втрачає 20 мільярдів через "тіньове" пальне

фото ua.depositphotos.com

Частки нелегального ринку пального сягають 34%, внаслідок чого втрати бюджету через несплату податків оцінюють у 20 млрд грн щороку.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету за підсумками зустрічі з компаніями-членами Європейської бізнес асоціації.

Зазначається, що декілька років поспіль частка нелегального бізнесу на ринку роздрібної торгівлі пальним в Україні постійно зростає. За даними компаній торік частка нелегального ринку бензину в Україні становила 25%, дизельного пального – 19%, а автогазу – 34%.

Оскільки практично половину вартості пального наразі складають податки, то втрати бюджету від такої діяльності учасників ринку щороку складають близько 20 мільярдів гривень, стверджують підприємці.

Держуповноважені Комітету запропонували у майбутньому опрацювати створення та забезпечення функціонування системи глобального моніторингу ринку роздрібної торгівлі пальним.

У підсумку сторони домовилися напрацювати конкретні пропозиції, зокрема і щодо розробки системи моніторингу, та продовжити діалог на початку осені.

Економічна правда