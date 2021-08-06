Бюджет щороку втрачає 20 мільярдів через "тіньове" пальне
Частки нелегального ринку пального сягають 34%, внаслідок чого втрати бюджету через несплату податків оцінюють у 20 млрд грн щороку.
Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету за підсумками зустрічі з компаніями-членами Європейської бізнес асоціації.
Зазначається, що декілька років поспіль частка нелегального бізнесу на ринку роздрібної торгівлі пальним в Україні постійно зростає. За даними компаній торік частка нелегального ринку бензину в Україні становила 25%, дизельного пального – 19%, а автогазу – 34%.
Оскільки практично половину вартості пального наразі складають податки, то втрати бюджету від такої діяльності учасників ринку щороку складають близько 20 мільярдів гривень, стверджують підприємці.
Держуповноважені Комітету запропонували у майбутньому опрацювати створення та забезпечення функціонування системи глобального моніторингу ринку роздрібної торгівлі пальним.
У підсумку сторони домовилися напрацювати конкретні пропозиції, зокрема і щодо розробки системи моніторингу, та продовжити діалог на початку осені.
Економічна правда
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