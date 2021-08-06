Ціни на алкоголь і тютюн можуть зрости через заборону їх продажу в супермаркетах – ЄБА

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У Європейській Бізнес Асоціації заявили, що спроби обмежити місця продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів створять додаткове фінансове обтяження для бізнесу та можуть призвести до зростання цін на продукцію.

Про це заявили експерти ЄБА, коментуючи відповідну ініціативу нардепа Георгія Мазурашу (законопроєкт №5805, зареєстрований у Раді 19 липня).

"Для обладнання окремих торгових точок для продажу алкоголю та тютюну бізнесу необхідно буде задіяти капітальні інвестиції, через що можуть зрости ціни на легальну продукцію та збільшиться ціновий розрив між контрафактними та легальними товарами.

До того ж, кількість офіційних точок продажу може суттєво скоротитися, а подекуди зовсім зникнути, що спонукатиме до споживання контрафакту", - підкреслюють в асоціації.

В асоціації додають, що викликають питання і терміни втілення запропонованих змін.

"Передбачено, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Оскільки створити місце торгівлі за один день фізично неможливо, це на тривалий час зупинить продаж алкогольних та тютюнових виробів в Україні.

Більше того, на переконання експертів асоціації, такі зміни можуть обмежити конкуренцію на ринку України та спонукати утворення "алкогольних монополій", надмірне зростання цін на таку продукцію та невиправдані фінансові збитки", - підкреслили в ЄБА.

Там додали, що в більшості країн ЄС, зокрема, в країнах Східної Європи, подібний досвід обмеження торгівлі алкоголем та тютюновими виробами відсутній.

При цьому, законопроєктом не передбачено окремих норм щодо регулювання продажу алкогольних і тютюнових виробів у місцях громадського харчування.

"Спільнота асоціації поділяє прагнення мінімізувати негативний вплив на здоров’я населення від зловживання алкоголем і курінням. Однак запропонований спосіб є вибірковим і непослідовним.

Ми також не побачили в контексті даного законопроєкту будь-якого аналізу правозастосовної практики та статистичних даних, який би свідчив про неефективність і недостатність діючих обмежень і заборон щодо реалізації алкогольної продукції та тютюнових виробів.

До того ж, у законопроєкті не врахована оцінка фінансово-економічних наслідків введення таких змін для бізнесу та держави, наприклад, втрати бюджету від зменшення кількості ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими і алкогольними виробами", - заявила заступник директора з представництва інтересів компаній-членів ЄБА Світлана Михайловська.

В ЄБА наголошують, що національне законодавство і без того накладає на бізнес ряд зобов’язань та обмежень, які прямо чи опосередковано сприяють зменшенню споживання алкоголю та тютюну.

"Йдеться, наприклад, про ліцензування діяльності з продажу такої продукції, суттєве зростання податкового навантаження, особливі правила і обмеження щодо реклами, запровадження державного регулювання цін, заборона продажу неповнолітнім та обмеження продажу у нічний час, обов’язкове зазначення медичних попереджень споживачів", - йдеться в позиції асоціації.

ЄБА звернулася до народних депутатів з проханням не підтримувати такі зміни та сприяти відхиленню Верховною Радою цього законопроєкту.

Нагадаємо:

Нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу зареєстрував законопроєкт №5805, яким пропонує заборонити продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів у приміщеннях торговельних організацій, які здійснюють торгівлю продуктами харчування, товарами для дітей та спортивними товарами.

Економічна правда