Новини 4 серпня: впровадження 5G затримується, поновлений припис Вітренку від НАЗК

ФОТО: ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА

Про іпотеку. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що планується випуск держоблігацій у розмірі 20 млрд грн для фінансування іпотечних програм.

Про Митницю. Павло Рябікін переміг у конкурсі на зайняття посади голови Державної митної служби, він очолював її з 18 листопада, проте був призначений за "карантинною" процедурою

Про Нафтогаз. Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу НАЗК і скасував ухвалу Окружного адмінсуду Києва, якою було зупинено дію припису НАЗК Кабміну щодо припинення строку дії контракту з головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком.

Про газ. "Оператор ГТС України" за підсумками роботи в першому півріччі 2021 року отримав 5,6 мільярда гривень чистого прибутку в порівнянні з прибутком у розмірі 13,1 мільярда за аналогічний період минулого року

Про 5G. У жовтні 2021 року повинен був відбутися тендер на видачу ліцензій користування радіочастотами 5G, проте своїм рішенням Кабмін відтермінував його на лютий 2022 року

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