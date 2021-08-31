Новини 31 серпня: "чорний список" на ринку електроенергії, скорочення транзиту газу

Про ринок електроенергії. Міністерство енергетики продовжило дію "чорного списку" на ринку електроенергії до 1 березня 2022 року.

Про транзит. У разі запуску російського проєкту "Північний потік-2" наполовину український транзит може скоротитися втричі – до 18 млрд кубометрів, для порівняння торік Оператор ГТС протранзитував до Європи 55,8 млрд кубометрів газу.

Про iPhone. Компанія Apple може додати у майбутні iPhone супутниковий зв'язок на випадок екстрених ситуацій - ця функція дасть власникам смартфонів можливість зв'язатися зі службами порятунку там, де немає мережі.

Про Instagram. Соцмережа Instagram проситиме усіх користувачів вказати дату свого народження – щоб запустити нові функції та показувати різний контент.

Про держборг. На 31 липня 2021 року державний та гарантований державою борг України становив 2,5 трлн грн, або 92,96 млрд доларів, за місяць він скоротився на 0,59% у гривні та зріс на 0,48% у доларі.

Ексклюзив ЕП

Підвищення не за горами. Хто заплатить за дешеву електроенергію для населення та яка її реальна вартість?

За місяць тарифи на електроенергію для 80% українців будуть знижені. За це у підсумку заплатять державні енергетичні компанії, бізнес, а також населення, через інфляцію.