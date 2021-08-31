Дію "чорного списку" на ринку електроенергії продовжили до березня 2022 року

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Міністерство енергетики продовжило дію "чорного списку" на ринку електроенергії до 1 березня 2022 року.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

За словами першого заступника міністра енергетики Юрія Власенка, "чорний список" покупців електричної енергії продемонстрував ефективність як механізм запобігання порушенням договірних умов на ринку двосторонніх договорів.

"З часу впровадження "чорного списку", за даними ДП "Гарантований покупець", припинилися порушення договірних умов з боку учасників ринку, які б стали підставою для внесення до цього списку. "Чорний список" показав свою ефективність як один з превентивних механізмів", - сказав Власенко під час засідання аукціонного комітету з продажу електроенергії за двосторонніми договорами.

Аукціонний комітет прийняв рішення продовжити дію "чорного списку" до 1 березня 2022 року.

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Нагадаємо:

На засіданні аукціонного комітету з продажу електроенергії 13 липня ухвалили рішення створити "чорний список" порушників на ринку, яких тимчасово не допускатимуть до наступних електронних аукціонів на Українській енергетичній біржі (УЕБ).

Міністерство енергетики ініціює створення "чорного списку" — переліку систематичних порушників на ринку електроенергії, яким тимчасово обмежуватимуть доступ до торгів на електронних аукціонах за двосторонніми договорами.

Міністерство енергетики ініціює створення "чорного списку" — переліку систематичних порушників на ринку електроенергії, яким тимчасово обмежуватимуть доступ до торгів на електронних аукціонах за двосторонніми договорами.

Ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" на 4 липня знизилася до історичного мінімуму в 2021 році в 426,06 грн/МВт-год, що на 35,9% нижче за ціну, що склалася на 3 липня і майже в 3,5 рази нижче ціни на 1 липня.

На 5 липня ціна підвищилася на 18,6% - до 505,68 грн/МВт-год.

НКРЕКП заявила про ігри з попитом та пропозицією, що в кінцевому випадку впливає на ціну, заявивши, що здебільшого цим займалась компанія Д.Трейдінг з групи ДТЕК.

Економічна правда