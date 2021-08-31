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Apple планує додати в iPhone супутниковий зв'язок на випадок екстрених ситуацій – ЗМІ

Вівторок, 31 серпня 2021, 11:55
 
unsplash

Компанія Apple може додати у майбутні iPhone супутниковий зв'язок на випадок екстрених ситуацій - ця функція дасть власникам смартфонів можливість зв'язатися зі службами порятунку там, де немає мережі.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

За словами співрозмовника, у майбутніх iPhone можуть з'явитися щонайменше дві функції, пов'язані з екстреними ситуаціями, які працюють через супутниковий зв'язок.

Як пише агентство, iPhone зможе відправляти повідомлення екстреним службам і контактам через супутникову мережу.

За інформацією Bloomberg, така можливість з'явиться в стандартному додатку для обміну повідомленнями iMessage. Такі повідомлення будуть з'являтися на сірому тлі - на відміну від синього або зеленого для звичайних.

Також в iPhone можуть додати функцію сповіщення про екстрені події через супутниковий зв'язок: наприклад, про катастрофу літака або катастрофу на судні.

Система зможе запитувати, чи потрібна допомога рятувальників або пошукових загонів, чи помічав користувач чиюсь підозрілу поведінку перед подією, чи використовувалася зброя, а також чи поранений автор повідомлення.

Повідомляється, що при з'єднанні з екстреними службами iPhone відправить розташування і дані медичної карти, які містяться в смартфоні, включаючи інформацію про вагу, зріст і вік користувача.

Функції необов'язково будуть працювати в кожній країні, а підключення до супутника іноді може займати до хвилини, додає агентство.

За словами джерела видання, Apple на першому етапі зосередиться на роботі технології тільки в екстрених ситуаціях.

У новому iPhone, презентація якого очікується у вересні, вже можуть бути потрібні компоненти, але функція навряд чи буде готова до запуску раніше наступного року, додав інший співрозмовник.

В Apple відмовилися від коментарів Bloomberg.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що компанія Apple має у вересні анонсувати випуск нового покоління смартфонів iPhone - аналітики кажуть, що найбільші зміни будуть стосуватись камер та процесора, загалом буде не так багато оновлень.

Компанія Apple прозвітувала про 21,7 млрд дол прибутку за квартал, який закінчився у червні, це - найкращий результат за 45-річну історію компанії.

Економічна правда

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