Сукупний держборг у липні скоротився у гривні, проте зріс у валюті на 0,5%

unsplash

На 31 липня 2021 року державний та гарантований державою борг України становив 2,5 трлн грн, або 92,96 млрд доларів, за місяць він скоротився на 0,59% у гривні та зріс на 0,48% у доларі.

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.

Так, державний та гарантований державою зовнішній борг становив 1,47 трлн грн (58,91% від загальної суми сукупного боргу), або 54,77 млрд дол. Сукупний внутрішній борг становив 1,03 трлн грн (41,09%), або 38,19 млрд дол.

За даними Мінфіну, державний борг України сягав 2,2 трлн грн (88,59% від загальної суми сукупного боргу), або 82,35 млрд дол. Державний зовнішній борг становив 1,22 трлн грн (49%), або 45,52 млрд дол, а внутрішній – 990,1 млрд грн (39,6%), або 36,82 млрд дол.

Гарантований державою борг становив 285,29 млрд грн (11,4%) або 10,61 млрд дол. Зокрема, гарантований зовнішній борг – 248,5 млрд грн (9,9%) або 9,24 млрд дол, внутрішній – 36,79 млрд грн (1,47%) або 1,37 млрд дол.

У липні також на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики було залучено 23,86 млрд грн. Протягом місяця відбулося зміцнення гривні: на 30 червня курс до долара становив 27,18 гривні, а на 31 липня – 26,89 гривні.

Таким чином у липні 2021 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 14,97 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 0,44 млрд дол.

Нагадуємо:

У серпні 2021 року Україна має витратити на погашення і обслуговування держборгу 27,5 млрд грн, у вересні - 104,9 млрд грн.

Економічна правда