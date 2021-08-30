Новини 30 серпня: дефіцит вугілля, обленерго не продаватимуть

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Про дефіцит вугілля. В "Укренерго" наголошують - ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС, попри зменшення їх виробництва, не змінюється і залишається критичною, на складах ТЕС в 2,2 рази менше вугілля, ніж має бути на 30 серпня.

Про обленерго. Своїм указом президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки, яким доручив Кабінету Міністрів та Фонду держмайна виключити з переліку об'єктів приватизації державні обленерго та передати їх в управління Міненерго.

Про ціни на електроенергію. Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки, яким доручив Кабінету Міністрів визначити план поступового переходу до економічно обґрунтованої ціни на електричну енергію з урахуванням соціального захисту споживачів.

Про ціну на газ. "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на газ на вересень для споживачів, які отримують паливо від постачальника "останньої надії", на рівні 12 гривень за кубометр.

Про ОГХК. Аукціонна комісія Фонду державного майна на засіданні 30 серпня визначила 29 жовтня як нову дату приватизаційного аукціону АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

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