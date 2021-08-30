Україна летить на Місяць: хто стоїть за місією на супутник Землі і як вона буде реалізована

Британська компанія, заснована українцем, здійснить першу українську місію на Місяць. Як це буде і що це дасть?

Заснована українцем Павлом Танасюком британська компанія Spacebit оголосила про здійснення у 2022 році першої української місії на Місяць під назвою Spacebit Mission One (AB-1 Mission).

Основна мета місії – доставити на поверхню супутника Землі спускний апарат вагою близько 1,5 кг, який за допомогою кількох наукових інструментів, розроблених в Україні, робитиме фотознімки і збиратиме інформацію про температуру і рівень радіації на поверхні.

30 серпня Павло Танасюк розповів про те, які компанії з України приймають участь в проекті, скільки він коштує, який внесок робить наша країна в цю місію, і який вплив місія може мати на дітей і навіть дорослих.

Хто такий Павло Танасюк і звідки взявся Spacebit

Павло Танасюк народився в Житомирі, однак останні 15 років живе в Лондоні.

Компанію Spacebit він заснував в Великобританії у 2014 році на гроші, виручені від продажу платіжної системи Monexy (колишня українська електронна платіжна система та система електронних грошей, створена у 2010 році. – ЕП).

За шість років Танасюк залучив до проєкту близько 10 млн дол ангельських інвестицій від кількох приватних інвесторів. Його мета – побудувати на космічному стартапі мільярдну компанію.

Spacebit зосереджена на розробці технологій космічної робототехніки для місячних та планетарних місій. Офіси компанії розташовані в Україні, Великій Британії, США, Японії та Люксембурзі. В Spacebit на сьогодні працюють 25 людей.

У вересні 2019 року американська компанія Astrobotic Technology та Spacebit оголосили про домовленість в рамках місії польоту на Місяць доставити у 2022 році на супутник Землі місяцехід Асагумо (вага – 1,3 кг, а замість коліс чотири лапи. – ЕП).

Сам місяцехід Асагумо представили в грудні 2019 року в Японії під час третьої міжнародної виставки Moon Village.

Місяцехід Асагумо розроблений Spacebit https://stories.cgtneurope.tv Джерело:

Місія по відправці на Місяць робота Асагумо отримала назву Spacebit mission one

Домовленість з Astrobotic Technology передбачала, що американська компанія надасть Spacebit місце на борту власного місячного посадкового модуля Astrobotic Peregrine, який доставлять на супутник Землі у 2022 році американською ракетою-носієм важкого класу Vulcan. Останню, починаючи з 2014 року розробляє американська компанія United Launch Alliance (ULA).

"Наша мета –– потрапити на Місяць, аби знайти предмети дослідження для людства. Ми сподіваємося знайти там місце зі стабільною температурою, за якої люди зможуть перебувати на поверхні Місяця", –– пояснював у 2019 році Павло Танасюк.

30 серпня 2021 року стало відомо, що концепція Spacebit mission one змінилась. За рік до приземлення на поверхню Місяця Танасюк повідомив, що замість місяцехода Асагумо на супутник нашої планети полетить стаціонарний спускний апарат, оснащений кількома сенсорами, розробленими в Україні.

Яка роль NASA і як виглядає посадковий місячний модуль

Варто підкреслити, що Spacebit відправить на Місяць зонд не власними силами, а лише розмістить свій апарат в місячному посадковому апараті під назвою Peregrine, який розробляє Astrobotic.

Місячний посадковий апарат Peregrine розроблений Astrobotic Technology https://en.wikipedia.org Джерело:

Peregrine запустять на ракеті Vulcan з космічного Комплексу-41 військово-повітряної бази Кейп-Канаверал у Флориді. Угоду про запуск уклали після того, як Spacebit вивчила сферу комерційних постачальників доставки навантаження на Місяць і визначила Astrobotic в якості провідного у світі постачальника з однією з найбільш зрілих у технічному плані програм для посадки на Місяць.

Окрім зонду Spacebit на посадковому апараті Peregrine буде знаходитися корисне навантаження ще від понад 30 компаній, в тому числі 5 місяцеходів. Загалом Peregrine здатен взяти на борт 265 кг корисного навантаження.

"Ця місія призведе до того, що перше корисне навантаження з Великобританії досягне поверхні Місяця і знаменує початок нової ери в комерційному освоєнні космосу для Великобританії", – заявив Павло Танасюк.

У свою чергу запуск місячного посадкового апарату Peregrine відбуватиметься в рамках програми NASA, яка має назву Commercial Lunar Payload Services ("Комерційні сервіси з доставки корисного навантаження на Місяць". –– ЕП).

Цю програму NASA створила для того, аби комерційні компанії з аерокосмічної галузі навчились надавати послуги з доставки на Місяць невеликих роботизованих апаратів з метою пошуку корисних ресурсів, дослідження поверхні супутника Землі в якості фундаменту для підготовки висадки людей в межах місячної програми Artemis.

Отже у 2018 році Astrobotic підписав з NASA угоду на 79,5 млн дол про доставку на Місяць комерційного навантаження відповідно до програми CLPS. Запуск цієї місії запланований на 2022 рік.

Яка роль України

За словами Павла Танасюка, у 2022 році на місячному посадковому апараті Peregrine буде знаходитися зонд Spacebit, який матиме вигляд "коробки" 10х15 см і вагу близько 1 кг.

Зонд розташовуватиметься на платформі Peregrine на висоті близько 80 см від поверхні Місяця. Всередині "коробки" працюватимуть фотокамера та вимірювач радіації, які виготовляють українські компанії.

"Ми хочемо вимірювати на Місяці радіацію, тому що для майбутніх поселень і візитів астронавтів дуже важливо знати рівень радіаційного випромінювання і те, наскільки він відрізняється в різних місцях. Сучасні дослідження радіаційного фону на Місяці були проведені лише Китаєм", – розповідає засновник Spacebit.

Чому Павло Танасюк, який півтора десятиліття проживає в Лондоні та веде бізнес в багатьох країнах світу, позиціонує місію Spacebit як "українську місію на Місяць"?

Якщо відкинути генологічну складову, яка без сумніву теж має місце, то залишиться суто комерційна. Справа в тому, що інвесторами Spacebit, зокрема, виступають такі українські компанії як Nemiroff та Академія ДТЕК.

Головні компоненти зонду виготовляють українські підприємства, зокрема, КБ "Південне" (тестуватиме на стійкість обладнання до космічної радіації і вібрації. –– ЕП), "ТитанЕра" (за допомогою технології 3D-друку виготовляє з титанового порошку власного виробництва корпус для зонду. –– ЕП), "Екотест" (виготовляє датчик вимірювання рівня радіації. –– ЕП). В створенні зонду також приймає участь завод Меридіан ім. С.П. Корольова.

При цьому в компанії акцентують увагу на тому, що проєкт по запуску зонду на Місяць є результатом міжнародного співробітництва. І Павло Танасюк каже, що таке співробітництво потрібно розцінювати не як недолік (немов Україна не здатна реалізувати власний космічний проект. –– ЕП), а навпаки – як перевагу.

"Пройшов той час, коли одна країна чогось досягала у космосі. Сьогодні наші партнери в США та інших країнах працюють у співробітництві один з одним. Наприклад, сама програма Artemis передбачає участь різних країн. Україна в свій час стала учасницею цієї програми", – пояснює підприємець.

Павло Танасюк сподівається, що місія Spacebit допоможе згуртувати українську націю, а дорослі і діти, які цікавляться космосом, дивлячись на небо зможуть уявляти те, що Україна скоро опиниться на поверхні Місяця.

"Це може підштовхнути дітей до інтелектуального розвитку, відновити інтерес до навчання інженерії і технологій, які використовуються для дослідження космосу", – підсумовує підприємець.