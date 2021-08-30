Постачальник "останньої надії" підвищив ціну на газ

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"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на газ на вересень для споживачів, які отримують паливо від постачальника "останньої надії", на рівні 12 гривень за кубометр.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначимо, що це на 22 копійки вище тарифу, який діяв в серпні – 11,78 грн/куб. м (з ПДВ, без доставки).

Зараз ГК "Нафтогаз України" в якості постачальника "останньої надії" на ринку газу обслуговує майже 500 тисяч домогосподарств.

Річний "фіксований" тариф "Нафтогазу України" для населення становить 7,96 грн/куб. м.

Економічна правда