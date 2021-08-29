Новини вихідних: гарантії для збереження транзиту та наслідки відмови від декларування

Про нові підприємства. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зобов'язав міністрів, глав обладміністрацій і Київської міськадміністрації створити нові підприємства або відновити вже існуючі.

Про МАУ. CEO компанії Євген Дихне заявив, що наразі фінансове становище авіакомпанії максимально стабільне й ефективне, а компанія платить усі поточні платежі та перебуває в діалозі з державою.

Про добровільне декларування. Міністр фінансів Сергій Марченко назвав ряд причин, чому варто буде скористатись можливістю добровільно задекларувати свої статки.

Про Укравтодор. Відомство по консорціумному кредиту отримає 376 мільйонів доларів терміном на п'ять років для фінансування програми "Велике будівництво".

Про транзит. Голова НАК Нафтогаз Юрій Вітренко назвав найбільш реалістичні гарантії збереження транзиту через Україну.