ЗМІ: Шмигаль зобов'язав підлеглих створити нові підприємства або відновити вже існуючі

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зобов'язав міністрів, глав обладміністрацій і Київської міськадміністрації створити нові підприємства або відновити вже існуючі.

Про це йдеться в документі, який є в розпорядженні ZN.UA.

За словами видання, цікавлять підприємства з кількістю працівників від 500 осіб.

"З цією метою необхідно розробити інвестиційні проекти і почати пошук інвесторів з урахуванням режиму "інвестиційної няні", - говориться в повідомленні.

Нагадуємо:

Промислове виробництво в Україні у липні зросло на 0,2% у річному вимірі, скориговане на ефект календарних днів значення становило 0,9%.

Індекс сільськогосподарської продукції вперше з лютого 2020 року набув позитивного значення з приростом у 2,5%, за першу половину 2021 року падіння становило 8,2%.

Усього з об’єктів державної власності в Україні працює 43,6% підприємств, проте у володінні міністерств працює лише 29% – минулий рік вони закінчили зі збитком у 17,5 млрд грн.