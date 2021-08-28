Вітренко назвав найбільш реалістичні гарантії для збереження транзиту
Голова НАК Нафтогаз Юрій Вітренко назвав найбільш реалістичні гарантії збереження транзиту через Україну.
Про це він написав на facebook.
За його словами, він бачить такі гарантії:
- перенесення точок передачі газу в діючих контрактах Газпрому, згідно яких газ зараз йде в Європу через Україну, на кордон РФ-Україна, щоб самі європейські компанії замовляли транзит газу через Україну до 2035 року;
- створення на електронній платформі Газпромекспорту точки поставки додаткових обсягів газу на кордоні РФ- Україна; знов ж таки, щоб європейські покупці цього газу самі могли замовляти транзит газу через Україну;
- розблокування доступу до української газотранспортної системи з боку РФ для інших експортерів газу в Європу, зокрема з Центральної Азії.
"Все вищезазначене - це не забаганки України", - додав голова НАКу.
Нагадуємо:
21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.
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