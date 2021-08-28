Вітренко назвав найбільш реалістичні гарантії для збереження транзиту

ФОТО: NORD-STREAM2.COM

Голова НАК Нафтогаз Юрій Вітренко назвав найбільш реалістичні гарантії збереження транзиту через Україну.

Про це він написав на facebook.

За його словами, він бачить такі гарантії:

- перенесення точок передачі газу в діючих контрактах Газпрому, згідно яких газ зараз йде в Європу через Україну, на кордон РФ-Україна, щоб самі європейські компанії замовляли транзит газу через Україну до 2035 року;

- створення на електронній платформі Газпромекспорту точки поставки додаткових обсягів газу на кордоні РФ- Україна; знов ж таки, щоб європейські покупці цього газу самі могли замовляти транзит газу через Україну;

- розблокування доступу до української газотранспортної системи з боку РФ для інших експортерів газу в Європу, зокрема з Центральної Азії.

"Все вищезазначене - це не забаганки України", - додав голова НАКу.

Нагадуємо:

21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

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