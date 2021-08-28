Фінансове становище МАУ наразі максимально стабільне й ефективне — CEO

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CEO "МАУ" Євген Дихне заявив, що наразі фінансове становище авіакомпанії максимально стабільне й ефективне, а компанія платить усі поточні платежі та перебуває в діалозі з державою.

Про це він повідомив "Інтерфакс-Україна".

За його словами, МАУ платить всі поточні платежі, а з аеропортом "Бориспіль" перейшли на передоплату, додавши, що всі проблеми, накопичені до 2019 року, винесено за дужки.

"Незважаючи на заяву РНБО, яку було інтерпретовано дещо в іншій манері, ніж суть проблеми, і, власне, протокольне рішення РНБО про розробку плану заходів щодо стабілізації діяльності авіаційної галузі, ми перебуваємо вперше за багато років у діалозі з владою.

І профільний міністр, і всі чиновники, які приймають рішення, бачать у моїх словах і діях бажання у цивілізований спосіб урегулювати, реструктурувати, розробити план виплат. І це отримує відповідний відгук", - повідомив він.

За словами Дихне, І якби не COVID-19 та Іран, авіакомпанія була б "суперуспішною" вже у 2020 році.

"У кризовий 2020 рік з точки зору операційних показників ми були більш ефективними, ніж багато років до цього. За цей період ми повернули пасажирам $44 млн, притому що купівлі квитків у якийсь період гострої фази пандемії було зведено до нуля", - заявив він. Додавши, що чистий прибуток у першому півріччі 2021 року становить 21,7 млн грн.

Нагадаємо:

РНБО доручила урядові врегулювати ситуацію із боргами "Міжнародних авіаліній України" перед аеропортом "Бориспіль" та Державним підприємством обслуговування повітряного руху.

За його словами, в підприємства "Украероруху" та аеропорту "Бориспіль" утворилися борги через невиконання МАУ зобов'язань перед ними. А це, своєю чергою, може призвести до того, що авіакомпанія МАУ припинить свою роботу.

Авіакомпанія "МАУ" завершила 2020 рік із збитком в 4,5 млрд грн проти 1,6 млрд грн прибутку у 2019 році.

У липні 2020 року повідомлялось, що авіакомпанія "МАУ" унаслідок тимчасового припинення авіасполучення під час карантину отримала близько 60 млн доларів збитків та скорочує 900 співробітників.

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