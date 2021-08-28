Складності з готівкою у банках: Марченко назвав наслідки відмови від добровільного декларування
Міністр фінансів Сергій Марченко назвав ряд причин, чому варто буде скористатись можливістю добровільно задекларувати свої статки.
Про це він повідомив у своїй колонці в одному зі ЗМІ.
"Зокрема, надалі буде все складніше розмістити готівку у банківських установах чи придбати власність, якщо громадянин не мав офіційного доходу", - написав міністр.
Він також додав, що на його думку цей Закон не про бюджетні надходження, а про створення цивілізованих умов в оподаткуванні доходів громадян. "Громадяни які скористаються цією можливістю зможуть спокійно розпоряджатися своїми активами. Для них це буде чиста фінансова історія", - резюмував він.
Нагадуємо:
1 вересня 2021 року в Україні почнеться добровільна податкова амністія. Напередодні народні депутати ухвалили ініційовані президентом Володимиром Зеленським закони.
Тепер протягом року всі, хто десятиліттями не сплачували податки з доходів, матимуть право легалізувати свої статки.
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