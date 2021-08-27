Новини 27 серпня: аукціон з продажу ОГХК скасували, опалювальний сезон під загрозою

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Про приватизацію. Фонд держмайна прийняв рішення про скасування приватизаційного аукціону АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", оскільки після перевірки отриманих заявок до торгів може бути допущено тільки одного учасника. Нова дата аукціону буде оголошена найближчим часом.

Про Укрзалізницю. Швейцарська Конфедерація надасть експортне фінансування в обсязі до 500 мільйонів євро на оновлення парку поїздів "Укрзалізниці"

Про газові борги. Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким пропонується механізм реструктуризації боргів, що виникли на рахунках теплокомуненерго, газзбутів та облгазів за газ – вони перевищують 100 млрд грн.

Про Рудьковського. Офіс генпрокурора просить суд змінити запобіжний захід із нічного домашнього арешту на тримання під вартою для ексміністра транспорту і зв'язку Миколи Рудьковського, підозрюваного в організації викрадення і тортур глави компанії "Нафтогазвидобування"

Про тепло. Оператор газотранспортної системи України заявляє про збільшення боргів облгазів до загальної суми 9,2 млрд грн, а це ставить під загрозу стабільне проходження опалювального сезону – з них 7 млрд грн заборгували облгази Фірташа

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