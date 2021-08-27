Тиску на конкурсну комісію під час відбору голови БЕБ не було – Милованов
Радник голови Офісу президента, голова Конкурсної комісії з відбору директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Тимофій Милованов заявив, що жодного тиску, який вплинув би на результати конкурсу, не було.
Про це він сказав на брифінгу.
"Жодного стороннього тиску, який вплинув на результати комісії з конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки України, не було. Переважно усі "побажання" були з боку кандидатів.
І усі ті, які тиснули найбільше, не пройшли до фінальної частини конкурсу через об’єктивні причини", - заявив Милованов.
За його словами, "та трійка фіналістів, яка пройшла, - вона дійсно найбільш підготовлена".
"Менше емоцій, більше раціональності. Подивимось, яким буде новий керівник, як бюро себе поводитиме та що робитиме. Я закликаю всю громадськість слідкувати за роботою структури. Сподіваюсь, що результати БЕБ будуть гарними", - резюмував Милованов.
Він додав, що у разі "поганої" діяльності структури на сьогодні є усі можливі інструменти для зміни ситуації.
Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.
БЕБ запрацює 25 вересня та наступного дня після цього ДФС припинить своє існування.
Про те, як відбувався конкурс, читайте у статті ЕП: Головний у країні з економічних злочинів: хто очолить Бюро економічної безпеки?
Нагадуємо:
Кабінет Міністрів своїм розпорядженням офіційно призначив ексголову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.
Раніше джерела ЕП в уряді та партії "Слуга народа" повідомили, що Кабінет міністрів обрав Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.
Його обрали серед трьох фіналістів, яких відібрала конкурсна комісія.
Адвокати Олександра Данилюка, який вилетів із конкурсу на очільника Бюро економічної безпеки, звинувачують керівника комісії цього конкурсу Тимофія Милованова у приховуванні конфлікту інтересів.
Колишній секретар РНБО, якого відсторонили від участі в конкурсі на посаду очільника Бюро економічної безпеки, позивається до комісії, яка проводить конкурс. Справу буде розглядати скандальний Окружний адмінсуд Києва.
30 липня на святкуванні свого дня народження колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим.
За словами Тимофія Милованова, колишній секретар РНБО Олександр Данилюк вдарив його, бо Данилюва не допустили до конкурсу на главу Бюро економічної безпеки.
29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани.
Глава цієї комісії – Милованов.
Економічна правда
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