Тиску на конкурсну комісію під час відбору голови БЕБ не було – Милованов

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Радник голови Офісу президента, голова Конкурсної комісії з відбору директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Тимофій Милованов заявив, що жодного тиску, який вплинув би на результати конкурсу, не було.

Про це він сказав на брифінгу.

"Жодного стороннього тиску, який вплинув на результати комісії з конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки України, не було. Переважно усі "побажання" були з боку кандидатів.

І усі ті, які тиснули найбільше, не пройшли до фінальної частини конкурсу через об’єктивні причини", - заявив Милованов.

За його словами, "та трійка фіналістів, яка пройшла, - вона дійсно найбільш підготовлена".