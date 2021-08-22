Новини вихідних: МАУ може перестати існувати, у Центренерго не вистачає коштів на вугілля

Про вугілля. У ПАТ Центренерго просять держбанки прокредитувати підприємство, немає коштів забезпечити достатній запас вугілля для стабільного проходження опалювального сезону власним коштом.

Про РНБО. Рада національної безпеки і оборони віддала доручення про повернення АТ "Черкасигаз" в державну власність

Про МАУ. РНБО доручила урядові врегулювати ситуацію із боргами "Міжнародних авіаліній України" перед аеропортом "Бориспіль" та Державним підприємством обслуговування повітряного руху.

Про платіжки. Уряд підтримує органи місцевого самоврядування, аби вирішити питання з заборгованістю підприємств та збереженням суми в платіжках для людей на рівні торішніх.

Про санкції. Адміністрація президента США Джо Байдена запровадила санкції щодо російського судна і двох компаній, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік - 2".