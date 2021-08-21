США запровадили санкції проти "Північного потоку-2"

Адміністрація президента США Джо Байдена запровадила санкції щодо російського судна і двох компаній, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік - 2".

Джерело: звіт Держдепартаменту перед комітетами Конгресу, з яким ознайомилося агентство Reuters

Деталі: Санкції запровадили проти судна "Остап Шеремета", судновласника ТОВ "Дворянство" і будівельної компанії "Константа".

Зазначається, що Байден окремо видав указ, що дозволяє запроваджувати санкції щодо деяких російських трубопроводів.

Нагадаємо:

На початку серпня українські політики, громадські діячі, журналісти та активісти звернулися з листом до Байдена, в якому просять переглянути рішення про незастосування санкцій до компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2".