США запровадили санкції проти "Північного потоку-2"
Адміністрація президента США Джо Байдена запровадила санкції щодо російського судна і двох компаній, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік - 2".
Джерело: звіт Держдепартаменту перед комітетами Конгресу, з яким ознайомилося агентство Reuters
Деталі: Санкції запровадили проти судна "Остап Шеремета", судновласника ТОВ "Дворянство" і будівельної компанії "Константа".
Зазначається, що Байден окремо видав указ, що дозволяє запроваджувати санкції щодо деяких російських трубопроводів.
Нагадаємо:
На початку серпня українські політики, громадські діячі, журналісти та активісти звернулися з листом до Байдена, в якому просять переглянути рішення про незастосування санкцій до компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua