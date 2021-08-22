Опалювальний сезон: Уряд хоче зберегти суми в платіжках на рівні торішніх

Уряд підтримує органи місцевого самоврядування, аби вирішити питання з заборгованістю підприємств та збереженням суми в платіжках для людей на рівні торішніх.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За його словами, кожне місто отримає індивідуальний підхід, "разом будемо шукати компромісні рішення, що мають влаштувати усі сторони процесу", – наголосив він.

Нагадуємо:

В українські підземні сховища станом на 15 серпня 2021 року закачано 17,6 млрд кубометрів газу - сховища заповнені на 56,9% від проектної потужності.

Станом на 29 червня запаси газу в підземних сховищах АТ "Укртрансгаз" складали 16 млрд куб. м, що на 5% (на 0,9 млрд куб. м) вище показника, який був на початку сезону закачування газу.

Україна почала імпорт газу для закачування в підземні газосховища, імпорт з початку місяця становив 15,7 млн кубометрів.

До наступного опалювального сезону (2021/2022) Україна планує збільшити запаси газу в сховищах не менш як до 17 млрд кубометрів.

Кабмін на засіданні 9 червня схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, наразі в українських підземних газових сховищах майже 16 млрд кубічних метрів газу, і продовжується його закачування, "щоб опалювальний сезон пройшов безперебійно та спокійно".