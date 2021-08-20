Ринок землі: уже уклали майже 8 тисяч угод

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Станом на 20 серпня у рамках ринку землі укладена 7901 угода, площа земель, щодо яких зареєстровано правочини - 16 642 га.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

При цьому, подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4744 нотаріуси.

"Всього заяв - 5328, із них погоджено 4702, в черзі на розгляд - 6, відмову отримали 620. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі", - додали у відомстві.

У Мінагрополітики нагадали, що ринок землі стартував 1 липня. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

При цьому, закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. А питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.

Нагадуємо:

Ринок землі запрацював 1 липня 2021 року, а станом на 5 серпня зареєстровано вже 4117 угод, за кількістю переважають Київська, Полтавська, Сумська та Вінницька області.

Станом на 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.

На 9 серпня в Україні укладено 5206 угод в рамках ринку землі, який почав свою роботу з 1 липня 2021 року – першість тримають Полтавська та Харківська області.

Станом на 11 серпня укладено 5552 угоди в рамках ринку землі, лідери за площею земель, щодо яких зареєстровані правочини - Полтавська (1 325,3 га) та Харківська (1 262,4 га) області.

У рамках ринку землі станом на 13 серпня укладено 6572 угод.

Станом на 16 серпня у рамках ринку землі укладено 7112 угод - лідерами за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини, є Полтавська (1 174,7 га) та Харківська (1 712,9 га) області.

Станом на 17 серпня у рамках ринку землі укладено 7425 угод, площа земель, щодо яких зареєстровано правочини - 15 476 га.

Станом на 18 серпня у рамках ринку землі укладено 7891 угоду, площа земель, щодо яких зареєстровано правочини - 16 618 га.

Економічна правда