Ринок землі: кількість угод перевалила за 5,5 тисяч

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Станом на 11 серпня укладено 5552 угоди в рамках ринку землі, лідери за площею земель, щодо яких зареєстровані правочини - Полтавська (1 325,3 га) та Харківська (1 262,4 га) області.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

При цьому, 4608 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру. Всього заяв - 5167, із них погоджено 4510, в черзі на розгляд - 61, відмову отримали 596.

Нагадуємо:

Ринок землі запрацював 1 липня 2021 року, а станом на 5 серпня зареєстровано вже 4117 угод, за кількістю переважають Київська, Полтавська, Сумська та Вінницька області.

Станом на 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.

На 9 серпня в Україні укладено 5206 угод в рамках ринку землі, який почав свою роботу з 1 липня 2021 року – першість тримають Полтавська та Харківська області.

Економічна правда