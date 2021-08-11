Всі розділи
Укр / Рус

Ринок землі: кількість угод перевалила за 5,5 тисяч

Середа, 11 серпня 2021, 16:55
 
Unsplash

Станом на 11 серпня укладено 5552 угоди в рамках ринку землі, лідери за площею земель, щодо яких зареєстровані правочини - Полтавська (1 325,3 га) та Харківська (1 262,4 га) області.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

При цьому, 4608 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру. Всього заяв - 5167, із них погоджено 4510, в черзі на розгляд - 61, відмову отримали 596.

 

Нагадуємо:

Ринок землі запрацював 1 липня 2021 року, а станом на 5 серпня зареєстровано вже 4117 угод, за кількістю переважають Київська, Полтавська, Сумська та Вінницька області.

Станом на 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.

На 9 серпня в Україні укладено 5206 угод в рамках ринку землі, який почав свою роботу з 1 липня 2021 року – першість тримають Полтавська та Харківська області. 

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Мінагрополітики ринок землі

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Середня ціна гектару сільгоспземлі нижче оцінки Мінагрополітики – УКАБ 5 серпня 2021, 16:20
Виробники нішевих агрокультур отримають 50 мільйонів держкомпенсації 5 серпня 2021, 15:25
Понад 4 тисячі угод на ринку землі: у яких областях продавали найбільше   5 серпня 2021, 12:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!