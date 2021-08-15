Ринок землі: кількість угод перевищила 6,5 тисяч

unsplash

У рамках ринку землі станом на 13 серпня укладено 6572 угод.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

За площею земель, щодо яких були зареєстровані правочини, лідирують Полтавська (1 621,3 га), Харківська (1 571,7 га) та Кіровоградська (1 121,8 га) області.

При цьому, подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4658 нотаріусів.

"Всього заяв - 5224, із них погоджено 4595, в черзі на розгляд - 28, відмову отримали 601", - додали у відомстві.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, ринок землі "продовжує функціонувати в штатному режимі, спокійно і без конфліктів".

"Кількість зареєстрованих угод вже перевищила 6,5 тисяч. Кожен може реалізувати право вільно розпоряджатися землею і все більша кількість укладених угод є свідченням, що ринок є дієвим, прозорим та працює на користь українських громадян", - написав прем'єр у Facebook.

Нагадуємо:

Ринок землі запрацював 1 липня 2021 року, а станом на 5 серпня зареєстровано вже 4117 угод, за кількістю переважають Київська, Полтавська, Сумська та Вінницька області.

Станом на 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.

На 9 серпня в Україні укладено 5206 угод в рамках ринку землі, який почав свою роботу з 1 липня 2021 року – першість тримають Полтавська та Харківська області.

Станом на 11 серпня укладено 5552 угоди в рамках ринку землі, лідери за площею земель, щодо яких зареєстровані правочини - Полтавська (1 325,3 га) та Харківська (1 262,4 га) області.

Економічна правда