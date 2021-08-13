Мінекономіки ініціює робочу групу для трансформації Державної зернової корпорації

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Міністерство економіки вирішило ініціювати створення робочої групи для трансформації Державної продовольчої зернової корпорації у "прозору та ефективну компанію".

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У відомстві інформують, що останнім часом здійснювали ревізію умов договорів Державної продовольчої зернової корпорації України з китайською стороною, а також – причин їх невиконання.

"Йшлося про дослідження основних кількісних та якісних показників діяльності ДПЗКУ. Було визначено, що неякісний менеджмент компанії ускладнює переговори з Китаєм, що негативно впливає на виконання відповідних договірних зобов’язань", – встановили у відомстві.

У Мінекономіки додали, що провели низку зустрічей з іноземними партнерами, зокрема з послом Китайської Народної Республіки в Україні. Там було озвучено спільне занепокоєння процесом виконання умов кредитного договору та договору щодо експорту зерна.

Тому у відомстві вирішили ініціювати створення робочої групи для трансформації ДПЗКУ.

Нагадуємо:

Нацполіція затримала керівника "Державної продовольчо-зернової корпорації України" при спробі втечі з України. За даними з відкритих джерел ДПЗКУ очолює Андрій Власенко. За даними УП, затримали саме його.

Слідчі Нацпполції встановили, що службові особи ДПЗКУ вчинили розтрату майна корпорації шляхом проведення експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю і без здійснення попередньої оплати. Сума збитків, завдана держкомпанії, - понад 57 млн доларів.

Крім того Нацполіція викрила зловживання керівництва Державної продовольчо-зернової корпорації у сотні мільйонів гривень – посадовці використовували неринкові тарифи страхування та проводили махінації з експортом.

Економічна правда