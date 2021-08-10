Керівництво Державної зернової компанії підозрюють у завданні збитків у сотні мільйонів 

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Нацполіція викрила зловживання керівництва Державної продовольчо-зернової корпорації у сотні мільйонів гривень – посадовці використовували неринкові тарифи страхування та проводили махінації з експортом.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

У межах викритої схеми за кредитні кошти, отримані під державні гарантії, посадовці державної корпорації закуповували зернові через фіктивні підприємства та експортували товар за ціною, значно нижче ринкової. Так, лише протягом січня-травня цього року було укладено близько 10 збиткових контрактів на експорт зерна.

Відомо також про факти зловживання посадовців корпорації під час укладення договорів про страхування майна. Тариф за оформленим документом був у 3-5 разів вищий за ринкову вартість подібних послуг.

Наразі поліцейські проводять санкціоновані обшуки у приміщеннях ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", в офісах суб’єктів господарювання та за місцем проживання фігурантів. Вже вилучено документацію та електронні носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває. Кримінальне провадження розслідується за ч. 2, 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Точна сума завданих неправомірними діями посадовців ДПЗКУ збитків ще встановлюється. Вирішується питання щодо повідомлення причетним особам про підозри.

Нагадуємо:

Вищий антикорупційний суд 29 липня обрав запобіжний захід екскерівнику філії АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" "Партизанський елеватор", підозрюваного у незаконному заволодінні зерном на суму понад 14,7 млн гривень.

Економічна правда