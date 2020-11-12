"Батьківщина" дала голоси за бюджет в обмін на призначення "своєї" людини в держпідприємство – нардеп

11 листопада Кабінет міністрів призначив на посаду в.о. голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації Андрія Власенка, який раніше був звільнений з посади голови "Укрліктрави" через неефективність і погані фінансові результати.

Пізніше, як повідомляє видання "Слово і діло", з сайту Міністерства економіки видалили повідомлення від 26 жовтня про те, що Власенко був звільнений з посади керівника ДП "Укрліктрави" через неналежне виконання службових обов'язків і незадовільний фінансово-господарський стан підприємства.

"На підставі службового розслідування, інформації про незадовільний фінансово-господарський стан підприємства, а також у зв'язку з неналежним виконанням своїх службових обов'язків, був звільнений начальник ДП "Укрліктрави" Андрій Власенко", - йшлося в повідомленні пресслужби Мінекономіки, зміст якого зберігся в кеші Google.

Також в Мінекономіки ще кілька тижнів тому заявляли, що загальний податковий борг по підприємству становить понад 12 млн грн. Всі рахунки підприємства заблоковані, звіти по ПДВ і ЄСВ не представлені, як і фінансові плани підприємства.

"Також в ході перевірок було виявлено, що за юридичною адресою підприємство практично не знаходиться. Штат працівників відсутній (не має юридичної, фінансової, кадрової та інших служб)", - йшлося у видаленому повідомленні.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк вважає, що призначення Власенка відбулося в результаті домовленостей уряду з Блоком Юлії Тимошенко. Раніше Власенко був депутатом Миколаївської обласної ради від БЮТ.

На думку нардепа, в обмін на призначення Власенка фракція Тимошенко проголосувала за держбюджет в першому читанні.

"Начебто, що спільного між голосуванням за Бюджет в першому читанні і призначенням менеджменту зернової держкомпанії... Звичайно, велике добре серце❤. Love is... коли 19 сердець б'ються в унісон", - написав Железняк.

Нагадаємо, в кінці жовтня Кабмін виключив зі списку об'єктів великої приватизації три держкомпанії, в тому числі Державну продовольчо-зернову корпорацію.

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