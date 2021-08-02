Новини 2 серпня: нова найбагатша людина, звільнення у "Нафтогазі"

Про найбагатшу людину. Засновник Amazon Джефф Безос втратив статус найбагатшої людини світу за версією Forbes - рейтинг очолив власник LVMH Бернар Арно.

Про звільнення у "Нафтогазі". Максим Рабинович звільнений з посади директора ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

Про "євробляхи". За період з 15 червня 2021 року по 31 липня 2021 року у рамках пільгового періоду за новою формулою розмитнили понад 17 тисяч "євроблях" - до бюджету сплатили більше 600 млн грн.

Про автогаз. Середня ціна зрідженого газу в мережах АЗС 2 серпня зросла до 16,88 грн/л, водночас максимальна ціна сягає 17,78 грн/л.

Про БЕБ. Конкурсна комісія допустила до конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки 48 кандидатів - оприлюднили повний список претендентів.

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Корупція та тарифи для Ахметова: за що летять голови в "Укрзалізниці"

УЗ чекає чергова зміна керівництва. Цього разу ініціатором кадрових рішень виступила Рада національної безпеки і оборони. І не спроста. В чому звинувачують керівництво монополії та хто наступний очолить компанію?