Новини 2 серпня: нова найбагатша людина, звільнення у "Нафтогазі"
Про найбагатшу людину. Засновник Amazon Джефф Безос втратив статус найбагатшої людини світу за версією Forbes - рейтинг очолив власник LVMH Бернар Арно.
Про звільнення у "Нафтогазі". Максим Рабинович звільнений з посади директора ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України".
Про "євробляхи". За період з 15 червня 2021 року по 31 липня 2021 року у рамках пільгового періоду за новою формулою розмитнили понад 17 тисяч "євроблях" - до бюджету сплатили більше 600 млн грн.
Про автогаз. Середня ціна зрідженого газу в мережах АЗС 2 серпня зросла до 16,88 грн/л, водночас максимальна ціна сягає 17,78 грн/л.
Про БЕБ. Конкурсна комісія допустила до конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки 48 кандидатів - оприлюднили повний список претендентів.
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