Бюро економічної безпеки: кого допустили до конкурсу на посаду

Конкурсна комісія допустила до конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) 48 кандидатів - оприлюднили повний список претендентів.

Повний перелік допущених до конкурсу кандидатів оприлюднили на Урядовому порталі.

Серед допущених до конкурсу кандидатів, зокрема, - голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, член Ради Національного банку Василь Горбаль, колишній нардеп Микола Катеринчук, президент Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе та інші.

Більше про конкурс читайте у статті ЕП: Головний у країні з економічних злочинів: хто очолить Бюро економічної безпеки?

Нагадуємо:

30 липня на святкуванні свого дня народження колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим.

За словами Тимофія Милованова, колишній секретар РНБО Олександр Данилюк вдарив його, бо Данилюва не допустили до конкурсу на главу Бюро економічної безпеки.

29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани. Глава цієї комісії – Милованов.

З 16 червня комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки оголосила відбір кандидатур, він відкритий до 7 липня 2021 року – комісія затвердила умови конкурсу.

ЕП писала, щБюро економічної безпеки найімовірніше може очолити голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, член Ради Національного банку Василь Горбаль або колишній політик Микола Катеринчук.

Економічна правда