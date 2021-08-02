Всі розділи
Укр / Рус

Рабиновича звільнили з посади глави газопостачальної компанії "Нафтогаз"

Понеділок, 2 серпня 2021, 12:30
 
Максим Рабинович

Максим Рабинович звільнений з посади директора ТОВ "Газопостачальна компанія (ГПК) "Нафтогаз України".

Про це ЕП повідомив співрозмовник в компанії.

ГПК "Нафтогаз України" відповідає в групі "Нафтогаз" за роздрібну поставку газу для домогосподарств, середнього і малого бізнесу.

При цьому, за словами співрозмовника, Рабинович зберіг за собою позицію директора з управління дивізіоном Роздрібний бізнес, яку займає з січня 2021 року.

За даними ЕП, менеджер був звільнений за статтею, але в "Нафтогазі" заявили, що контракт з Рабиновичем закінчився і не був продовжений.

"Контракт з паном Рабиновичем закінчився, і він не був продовжений", - сказав директор з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максим Білявський.

ЕП звернулася за коментарем до Рабиновича, але він залишив запит журналістів ЕП без відповіді.

Нагадаємо:

Максим Рабинович очолив "Газопостачальна компанія (ГПК) "Нафтогаз України" у липні 2019 року.

Раніше повідомлялось, що НАК "Нафтогаз" хоче до 2025 року розширити частку ринку газу до 35% з кількістю споживачів у 4 мільйони українців проти 800 тисяч на сьогодні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Нафтогаз

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У "Нафтогазі" наполягають: рішення про виплату премії правлінню "авансом" все ж було ухвалено 30 липня 2021, 09:00
У наглядовій раді "Нафтогазу" спростовують інформацію про премії правлінню "авансом" 29 липня 2021, 20:15
Розкрадання газу на 730 мільйонів: НАБУ завершило розслідування епізоду на ТЕЦ Дубневичів 29 липня 2021, 16:56
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!