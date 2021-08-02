Рабиновича звільнили з посади глави газопостачальної компанії "Нафтогаз"
Максим Рабинович звільнений з посади директора ТОВ "Газопостачальна компанія (ГПК) "Нафтогаз України".
Про це ЕП повідомив співрозмовник в компанії.
ГПК "Нафтогаз України" відповідає в групі "Нафтогаз" за роздрібну поставку газу для домогосподарств, середнього і малого бізнесу.
При цьому, за словами співрозмовника, Рабинович зберіг за собою позицію директора з управління дивізіоном Роздрібний бізнес, яку займає з січня 2021 року.
За даними ЕП, менеджер був звільнений за статтею, але в "Нафтогазі" заявили, що контракт з Рабиновичем закінчився і не був продовжений.
"Контракт з паном Рабиновичем закінчився, і він не був продовжений", - сказав директор з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максим Білявський.
ЕП звернулася за коментарем до Рабиновича, але він залишив запит журналістів ЕП без відповіді.
Нагадаємо:
Максим Рабинович очолив "Газопостачальна компанія (ГПК) "Нафтогаз України" у липні 2019 року.
Раніше повідомлялось, що НАК "Нафтогаз" хоче до 2025 року розширити частку ринку газу до 35% з кількістю споживачів у 4 мільйони українців проти 800 тисяч на сьогодні.
Економічна правда
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