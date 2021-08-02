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У рейтингу найбагатших людей світу змінився лідер – Forbes

Понеділок, 2 серпня 2021, 11:55
 
Бернар Арно
фото: Forbes

Засновник Amazon Джефф Безос втратив статус найбагатшої людини світу за версією Forbes - рейтинг очолив власник LVMH Бернар Арно.

Про це повідомляється на сайті Forbes Real-Time.

Зазначається, що статки Безоса за підсумками торгів 30 липня знизились на 13,9 млрд дол - до 192,4 млрд дол.

При цьому, статки Арно за той день також скоротились - на 2,9 млрд дол. Проте Арно все одно на 0,5 млрд дол випередив Безоса: за підсумками торгів його статки оцінювали в 192,9 млрд дол.

Forbes пояснює, що статки Безоса скоротились у зв'язку із обвалом акцій Amazon - у п'ятницю вони втратили 7,5% на тлі публікації звітності ритейлера: темпи зростання виручки сповільнилися в порівнянні з другим кварталом 2020 року.

Як свідчать дані Forbes Real-Time станом на 2 серпня, статки Арно оцінюють в 194,7 млрд дол, Безоса - в 192,4 млрд дол.

Замикає топ-3 засновник Tesla Ілон Маск - 179,4 млрд дол.

Також у топ-5 - співзасновник Microsoft Білл Гейтс (131,6 млрд дол) та засновник Facebook Марк Цукерберг (128,2 млрд дол).

Нагадаємо:

Найбільший світовий виробник товарів класу люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton прозвітував про фінансові результати у 2 кварталі - дохід LVMH у 2 кварталі склав 14,7 млрд євро.

Економічна правда

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