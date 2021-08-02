Шмигаль доручив за місяць підготувати перелік об'єктів для приватизації на 2022-2023 роки

фото: Шмигаль в telegram

Прем'єр Денис Шмигаль доручив Мінекономіки спільно з Фондом держмайна протягом місяця підготувати перелік об'єктів для приватизації на 2022-2023 роки.

Про це він повідомив у Telegram за підсумками наради з головою Фонду державного майна Дмитром Сенниченком та міністром Кабінету міністрів Олегом Немчіновим.

На нараді вони обговорили підготовку до приватизаційних аукціонів.

"У Фонді доповіли, що за підсумками 2020 року доходи від приватизації склали 2,25 млрд грн. Цьогоріч від аукціонів планують залучити до державного бюджету до 12 млрд грн, що сумарно більше, ніж за останні 5 років", - зазначив Шмигаль.

Нагадуємо:

Фонд держмайна 2 липня опублікував інформаційне повідомлення щодо проведення аукціону з приватизації АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" – це є стартом подачі інвесторами заявок на участь.

Аукціон з приватизації "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК) відбудеться 31 серпня 2021 року.

Кабмін затвердив умови приватизації Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, яка є одним із найбільших видобувачів титанових та цирконових руд у світі - стартова ціна повинна бути не менша за 3,7 млрд грн.

У Фонді держмайна сподіваються на зростання вартості під час очікуваного в липні приватизаційного конкурсу ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", наразі стартову ціну запропоновано у 3,7 млрд грн.

Повідомлялось, що на АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) претендують 13 потенційних покупців із різних країн.

Економічна правда