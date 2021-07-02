Розпочалася подача на аукціон з приватизації ОГХК зі стартовою ціною 3,7 мільярда

фото фонду держмайна

Фонд держмайна 2 липня опублікував інформаційне повідомлення щодо проведення аукціону з приватизації АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" – це є стартом подачі інвесторами заявок на участь.

Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

Перший аукціон з великої приватизації цьогоріч відбудеться 31 серпня об 11 годині, зі стартовою ціною 3,7 млрд грн.

Аукціон з приватизації АТ "ОГХК" відбудеться за класичною моделлю – на підвищення ціни з кроком у 50 млн грн, за участі ліцитатора та з прямою трансляцією.

Для участі потенційні інвестори можуть сплатити гарантійний внесок у сумі 185 млн грн, реєстраційний внесок у сумі 60 тисяч грн, та подати аукціонну документацію до Фонду державного майна. Зробити це можна до 19 серпня.

Нагадуємо:

Аукціон з приватизації "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК) відбудеться 31 серпня 2021 року.

Кабмін затвердив умови приватизації Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, яка є одним із найбільших видобувачів титанових та цирконових руд у світі - стартова ціна повинна бути не менша за 3,7 млрд грн.

У Фонді держмайна сподіваються на зростання вартості під час очікуваного в липні приватизаційного конкурсу ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", наразі стартову ціну запропоновано у 3,7 млрд грн.

Повідомлялось, що на АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) претендують 13 потенційних покупців із різних країн.

Економічна правда