Розпочалася подача на аукціон з приватизації ОГХК зі стартовою ціною 3,7 мільярда
Фонд держмайна 2 липня опублікував інформаційне повідомлення щодо проведення аукціону з приватизації АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" – це є стартом подачі інвесторами заявок на участь.
Про це повідомляє пресслужба ФДМ.
Перший аукціон з великої приватизації цьогоріч відбудеться 31 серпня об 11 годині, зі стартовою ціною 3,7 млрд грн.
Аукціон з приватизації АТ "ОГХК" відбудеться за класичною моделлю – на підвищення ціни з кроком у 50 млн грн, за участі ліцитатора та з прямою трансляцією.
Для участі потенційні інвестори можуть сплатити гарантійний внесок у сумі 185 млн грн, реєстраційний внесок у сумі 60 тисяч грн, та подати аукціонну документацію до Фонду державного майна. Зробити це можна до 19 серпня.
Нагадуємо:
Аукціон з приватизації "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК) відбудеться 31 серпня 2021 року.
Кабмін затвердив умови приватизації Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, яка є одним із найбільших видобувачів титанових та цирконових руд у світі - стартова ціна повинна бути не менша за 3,7 млрд грн.
У Фонді держмайна сподіваються на зростання вартості під час очікуваного в липні приватизаційного конкурсу ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", наразі стартову ціну запропоновано у 3,7 млрд грн.
Повідомлялось, що на АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) претендують 13 потенційних покупців із різних країн.
Економічна правда
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