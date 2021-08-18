Уряд створив робочу групу щодо детінізації економіки: хто до неї увійшов

Олексій Любченко фото: дпс

Уряд створив міжвідомчу робочу групу щодо детінізації економіки та розвитку добросовісної конкуренції - робочу групу очолив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 18 серпня.

"Висока частка тіньвої економіки суттєво гальмує процес створення чесного і конкурентного бізнес-середовища", - сказав під час засідання прем'єр Денис Шмигаль.

"Проголосуєм та створимо сьогодні робочу групу з детінізації економіки, яку очолить перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко. Робота цієї групи має бути сконцентрована на великих тіньових потоках у сфері алкоголю, цигарок, пального, інших висококорумпованих або з високим тіньовим складником сегментах економіки", - додав він.

Згодом уряд підтримав це рішення.

Відповідно до проєкту постанови, заступником голови робочої групи призначили главу Мінфіну Сергія Марченка.

До складу групи також увійшли: заступник міністра економіки, заступник міністра фінансів, голови Податкової, Держмитниці, Держфінмоніторингу, Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку (за згодою), АМКУ, заступник голови правління НБУ (за згодою), директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою).

Нагадаємо:

Тіньовий фонд оплати праці в Україні оцінюється у близько пів трильйона гривень на рік, одна зайнята людина фактично утримує двох, що не працюють.

Повідомлялось, що Держпраці у взаємодії з Державною податковою службою з 1 липня розпочне інспектування з питань виявлення незадекларованих працівників.

За перші 2 дні інспекційної кампанії з виявлення неформальних трудових відносин виявили 240 працівників, допущених до роботи без трудових договорів.

За майже місяць інспекційної кампанії з виявлення неформальних трудових відносин виявлено 4064 працівників, допущених до роботи без трудових договорів.

За 1,5 місяці інспекційної кампанії з виявлення неформальних трудових відносин виявлено 6084 працівників, допущених до роботи без трудових договорів.

Мінекономіки розробило дорожню карту реформування Держпраці - буде здійснена структурно-організаційна реформа робочих органів, яка дозволить оптимізувати роботу служби.

Економічна правда