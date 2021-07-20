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Тіньові зарплати в Україні сягають пів трильйона гривень – міністр економіки

Вівторок, 20 липня 2021, 13:31
 
фото з відкритих джерел

Тіньовий фонд оплати праці в Україні оцінюється у близько пів трильйона гривень на рік, одна зайнята людина фактично утримує двох, що не працюють.

Про це перший віцепрем'єр – міністр економіки Олексій Любченко розповів під час форуму "Україна 30. Трудові ресурси".

З посиланням на реєстр фізосіб-платників податків Любченко зазначив, що 11,3 млн громадян отримали офіційну заробітну плату торік. Майже 11 мільйонів не отримали жодного доходу. Також є понад 11 млн пенсіонерів, розмір пенсії яких залежить від громадян, що легально працюють. 

"Тобто маємо за рахунок 1 офіційно працюючого утримання 2 непрацюючих. І усі ці категорії рівно користуються суспільними благами: медициною, освітою, інфраструктурою, субсидіями, пільгами", – додав він.

Любченко зауважив, що тіньовий фонд оплати праці в Україні оцінюється у близько пів трильйона гривень на рік. "Це кошти, за рахунок яких ми можемо розвивати стратегічні проєкти, підвищувати заробітні плати та пенсії, соціальні стандарти", – зазначив міністр.

Такі диспропорції, продовжив він, лише підсвітила коронакриза – а саме, дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили.

Економічна правда

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